Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer bu noktada sürpriz bir öneri geldi. Son olarak Sassuolo’dan 2.8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralanan Kaan Ayhan için İtalyan ekibinden Trabzonspor'a öneri geldi. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor'a hiç beklemediği yerden hiç beklemediği bir teklif geldi… Serie A takımı adına bordo-mavili yöneticileri arayan bir menajer Kaan Ayhan'ı önerdi.

Hali hazırda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olan gurbetçi oyuncu için Trabzonspor'a teklif etti. 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle oyuncuyu getirebileceğini iddia etti.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan haberde Trabzonspor yönetimi konu üzerinde fazla durmadı. Ancak yapılan kısa bir araştırma ile Galatasaray'ın, Kaan Ayhan'ın bonservisini almayacağını Sassuolo'ya ilettiği bilgisine ulaştı. Eğer bu bilginin gerçekliği hakkında net bir bir bilgiye ulaşılırsa Kaan Ayhan için Nenad Bjelica'nın da onayıyla bir teklif yapılması gündeme gelecek.

Kaan Ayhan devre arasında Galatasaray'a geldi. 2-1 kaybedilen Konyaspor maçında ve 3-2 kaybedilen Başakşehir maçlarında 90 dakika forma giydi. Kaan Ayhan'ın 90'ar dakika oynadığı iki maçı da Galatasaray kaybetti. Buruk, Ayhan'ı kenara koydu.