Trabzonspor - Ankaragücü maçında 2 kırmızı kart birden çıktı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadelenin 10. dakikasında Kitsiou, Hamsik'e yaptığı müdahaleden sonra kırmızı kart gördü. Başken ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas ise, pozisyonda yaptığı sert itiraz sonucu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. İşte o anlar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2023- 20:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023- 20:29