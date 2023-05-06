Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından reaksiyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

BJELICA'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Trabzonspor'da göreve başladıktan sonra ilk iç saha maçına çıkacak teknik direktör Nenad Bjelica, taraftarlara çağrı yaptı.

Hırvat teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Size ihtiyacımız var. Stadyumda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.