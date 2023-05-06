Trabzonspor'da Alieu Fadera gelişmesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor için işler bu yıl istediği gibi gitmemişti. Başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Nenad Bjelica'nın ortak kararıyla takımda baştan aşağı değişim başladı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 06:40