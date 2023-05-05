Abdülkadir Ömür için birçok Avrupa takımı ilgilenmiş ancak teklif aşamasında ve pazarlıklarda istenilen bonservis bedeline çıkılmadığı için transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon sonu için ise iki Avrupa devi transferde ısrarcı durumda.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Fotomaç'ın haberine göre; Avrupa'nın köklü kulüplerinden Monaco ve Ajax'ın Abdülkadir'e talip oldukları ve genç yıldız için sezon sonunda Trabzonspor'a teklifte bulunacakları iddia edildi. Özellikle Monaco'nun 15 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi.