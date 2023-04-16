Bordo-mavili takımın Beşiktaş karşısındaki en önemli kozu golcüsü Maxi Gomez olacak. Fotomaç'ın derlediği haberde bu sezon ligde sadece 5 gol atan Uruguaylı forvet bu 5 golün üçünü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı attı. Büyük takımlara karşı çok daha iyi bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki yıldız, Beşiktaş karşısında da takımının en önemli silahı olacak. Trezeguet ve Markovic topu Maxi Gomez ile buluşturacak.