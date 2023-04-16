Bordo-mavili takımın Beşiktaş karşısındaki en önemli kozu golcüsü Maxi Gomez olacak. Fotomaç'ın derlediği haberde bu sezon ligde sadece 5 gol atan Uruguaylı forvet bu 5 golün üçünü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı attı. Büyük takımlara karşı çok daha iyi bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki yıldız, Beşiktaş karşısında da takımının en önemli silahı olacak. Trezeguet ve Markovic topu Maxi Gomez ile buluşturacak.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Maxi Gomez derbilerde Fırtına gibi! 3 büyüklere karşı...
Sezon başında Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez, büyük maçlarda ön plana çıkıyor. Uruguaylı isim, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçında da Fırtına'nın en büyük kozu olacak. İşte Gomez'in dikkat çeken derbi istatistiği... | Trabzonspor haberleri
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Yayın Tarihi: 16.04.2023- 06:40