Karadeniz devi şampiyon olduktan sonra bu sezonu kötü geçirmişti. Avrupa'da, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Spor Toto Süper Lig'de aradığını bulamayan bordo-mavililer köklü bir değişim içine girecek. Teknik direktör Nenad Bjelica, mevcut birçok oyuncunun iştahından, mücadele gücünden memnun değil. Bir kısmını kendi motive edecek ancak bunu yeterli görmüyor. Bu sebepten yaz transfer dönemine büyük önem veriyor. Transferlerin de bir an önce yapılmasını istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan da Bjelica ile aynı fikirde.



RAPOR BEKLENİYOR

Ertuğrul Doğan, şampiyon oldukları sezonda transferi ilk bitiren kulüp olduklarını Nenad Bjelica'ya anlatmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Hırvat hoca da bu plan doğrultusunda ön listesini yönetime sundu. Bjelica'nın listesi doğrultusunda Futbol Gelişim Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yurt dışına çıktı. Listedeki isimleri çıplak gözle takip edecek. Raporunu hazırlayacak. Bunu yönetim ve Bjelica'ya sunacak. Derelioğlu ilk olarak Portekiz ve Fransa'ya gidecek.



BAŞKAN HEYECANLI

Ertuğrul Doğan başkan unvanıyla ilk transfer dönemini geçirecek. Önceki yönetimde de transfer görüşmelerini yürüten Doğan, bu kez daha da tecrübeli. İhsan Gündüz Derelioğlu'nun raporu sonrasında başkan Doğan, transfer komitesi, teknik direktör Nenad Bjelica ve scout ekibi toplantı gerçekleştirecek. İzlenen oyuncular belli filtrelerden geçirilecek. Belirlenen isimler için bu defa başkan Doğan yurt dışına çıkacak ve ilk görüşmeleri yapacak.