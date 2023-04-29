Trabzonspor'da dev operasyon!
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim maddi gider konusunu çözmek için bazı isimlerle yolları ayırmayı sürdürecek. Bordo-mavililerde daha önce Kouassi, Djaniny, Hugo ve Peres ile yollar ayrıldı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 29.04.2023- 06:40
LARSEN, BARTRA VE GOMEZ
Bu maaş yükünü daha da aşağı çekmek ve gelecek sezon için yapılacak transferler için bütçede yer açmak isteyen bordo-mavili yönetimin elini sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Marek Hamsik ile kiralık mukaveleleri sona erecek Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar da rahatlatacak. Bu 4 oyuncunun da ayrılması durumunda bütçe 25 milyon euro seviyesine düşecek. Bu isimlere Danimarkalı sağ bek Larsen'in de eklenebileceği, İspanyol stoper Bartra ile Uruguaylı forvet Gomez'e gelecek tekliflerinde değerlendirilebileceği belirtildi
Teşekkürler Peres
Trabzonspor, Bruno Peres'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. 2020-21 sezonunda transfer edilen 33 yaşındaki Brezilyalı sağ beke Asbaşkan Zeyyat Kafkas teşekkür plaketi takdim etti. Peres, Fırtına ile 46 maça çıktı, 1 gol attı.