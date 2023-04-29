Trabzonspor'da dev operasyon!

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim maddi gider konusunu çözmek için bazı isimlerle yolları ayırmayı sürdürecek. Bordo-mavililerde daha önce Kouassi, Djaniny, Hugo ve Peres ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2023- 06:40