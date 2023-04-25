Trabzonspor'da Nenad Bjelica konuştu

Trabzonspor 'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Görüşmelerimiz çok uzun sürmedi. 2 günlük bir süreç. Trabzonspor'un bana ilgisi bu süreci hızlandırdı. Trabzonspor'un son şampiyon olduğunun ve hedeflerinin ne olduğunun farkındayım.



Bir şeyler yapmak istiyorsanız hatalar yaşanabiliyor. Yetenekli bir takım Trabzonspor. Bazen kendi seviyesini gösteremediği maçlar olmuştur. Çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncu grubumuz buna hazır. Tek hedefimiz, önceki başarıları tekrar yakalayabilmek.



Henüz herhangi bir karar alınmadı. 2 gündür buradayım ve sadece bir maç oynadık. Dolayısıyla 2-3 gün geçirdiğimiz insanlar için karar almak çok adil olmayacak. Önümüzdeki günlerde yönetimle yaptığımız değerlendirmeler sonrası net kararlar alınabilir. Burada çok yeniyiz. Sezon içinde dakika alamayan oyunculara fırsat verip önümüzdeki senenin bir hazırlığını yapacağız. Dolayısıyla henüz hiçbir oyuncu için ayrılık kararı alınmadığını söyleyebilirim.



Öncelikle 5 değil 6 hedef vardı. Takım Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız hatalar yapıyorsunuz. Bu takımın gücünü gösteremediği maçlar oldu. Biz de buraya geldiğimiz ilk andan itibaren kazanmak için oynayan takım hedefliyoruz. Tek hedefimiz geçen senen Trabzonspor'un yakaladığı başarıları tekrar yakalayabilmek.