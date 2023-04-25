TRABZONSPOR HABERLERİ: Marc Bartra'ya Espanyol talip oldu! Transfer...
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Marc Bartra için sezon sonunda ayrılık ihtimalleri artıyor. İspanyol oyuncuya son olarak Espanyol talip oldu.
Mehmet Cem Çakır| Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 25.04.2023- 14:34
İspanyol basını estadiodeportivo'da yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre İspanyol ekibi Espanyol oyuncuya talip oldu.
Marc Bartra bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 35 karşılaşmada görev aldı.
32 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol kaydetti.
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