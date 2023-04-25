TRABZONSPOR HABERLERİ: Marc Bartra'ya Espanyol talip oldu! Transfer...

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Marc Bartra için sezon sonunda ayrılık ihtimalleri artıyor. İspanyol oyuncuya son olarak Espanyol talip oldu.