Stefano Denswil, Sivasspor Trabzonspor maçı öncesi konuştu!
Stefano Denswil, Sivasspor Trabzonspor maçı öncesi konuştu. İşte Denswil'in Bjelica hakkındaki sözleri...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 20.04.2023- 20:23
İşte Denswil'in Bjelica hakkındaki sözleri...
Hocamıza hoş geldin dileklerimi iletmek istiyorum. Hocamız daha dün geldi, çok fazla vaktimiz olmadı onunla konuşabilmek adına.
Geldiği ilk andan itibaren değişiklikler yapmaya çalışıyor.
Kendisi hakkında biraz bilgim vardı ama neler istediğini tam bilmek adına çok vaktimiz olmadı. Zamanla hocamızı daha iyi tanıyacağız.