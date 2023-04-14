Trabzonspor'da Andrea Pirlo sesleri!

Bir süredir hoca konusunu sonuçlandıramayan Trabzonspor'u gözü Karagümrük'te. İstanbul ekibinin başkanı Karagümrük Süleyman Hurma, Fotomaç’a “Ertuğrul Doğan bizim izin vermemizle Andrea Pirlo ile görüştü” dedi, işin bitmek üzere olduğunu belirtti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2023- 06:40