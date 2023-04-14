Trabzonspor'da Andrea Pirlo sesleri!
Bir süredir hoca konusunu sonuçlandıramayan Trabzonspor'u gözü Karagümrük'te. İstanbul ekibinin başkanı Karagümrük Süleyman Hurma, Fotomaç’a “Ertuğrul Doğan bizim izin vermemizle Andrea Pirlo ile görüştü” dedi, işin bitmek üzere olduğunu belirtti.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.04.2023- 06:40
TRABZONSPOR'U İNCELİYOR
1.5 yıllık sözleşme önerisini düşünmek için izin isteyen Pirlo'nun, kararını çok kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. 43 yaşındaki teknik adam bu süre içerisinde Karagümrük kulübüyle antrenmanlara çıkmaya devam ederken, Hurma, Trabzonspor yetkililerine hocayı ikna etmeleri durumunda şu an takımdan ayrılmasına engel olmayacaklarını ilettiler. Pirlo'nun yardımcılarıyla birlikte Trabzonspor için analiz yaptığı ve ardından cevabını ileteceği öğrenildi. Bu arada Pirlo'dan gelecek cevaba göre hareket edilecek.