Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde, takımı bir süredir çalıştıran Futbol Koordinasyon Direktörü İhsan Derelioğlu, yeni teknik direktör Bjelica'ya başarılar dileyerek, oyuncu grubuyla vedalaştı.



Önemli isimler Sivas'a getirilmedi

Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına 20 oyuncuyla gitti. Bordo-mavili kafilede, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Peres ve Edin Visca yer almazken, uzun süredir tedavileri devam eden Dorukhan ve Serkan Asan da kamp kadrosunda bulunmuyor.

Bordo-mavililerin Sivasspor kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Larsen, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Taha Altıkardeş, Stefano Denswil, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Siopis, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Lahtimi, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı, Lazar Markovic, Umut Bozok, Maxi Gomez."