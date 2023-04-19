Trabzonspor'da başkan ve teknik direktör değişiminden sonra yeni sezonun planlamaları hızla devam ediyor. Uzun zamandır Avrupa'nın 2 dev kulübü bordo-mavili ekibin yıldız futbolcusunu izliyormuş. Teknik direktör Bjelica'nın onayı olması halinde Fırtına'nın yıldız futbolcusu Avrupa'ya gidecek. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavili ekibin genç yıldızı Abdülkadir Ömür için yeniden Avrupa kulüpleri devreye girdi. Gelen son haberlere göre Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax ile Fransa'dan Monaco'nun, Milli futbolcuyu bir süredir izlemeye aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda iki kulübün hazırladığı raporda, Abdülkadir için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Yeni hoca onay verirse...

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda 23 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor Yönetimi'nin kapısının çalınacağı bilgisine ulaşıldı. Ancak genç oyuncu için yeni gelecek teknik heyetin nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Eğer yeni hoca, Abdülkadir'in gitmesi için onay verirse transferin gerçekleşebilme ihtimali bulunuyor.