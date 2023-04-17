Çalkantılı bir sezon yaşayan Trabzonspor'da Başkan ve Teknik direktör istifa etmişti. Toparlanmaya çalışan karadeniz ekibi Süper Lig'de forma giyen İtalyan yıldız ile görüşüyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Sezon sonuna henüz çok olmasına karşın Trabzonspor için transfer iddiaları erkenden başladı.

Karadenizgazete'nin haberine göre; İtalyan basını, Karagümrük formasını giyen Fabio Borini ile Trabzonspor'un görüştüğünü öne sürdü.

Yapılan haberde, "Fabio Borini, Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile görüşüyor. Bu transfer gerçekleşirse Borini Kuzey'de futbol yaşantısını sürdürecek" yorumu yapıldı.

Bu sezon Karagümrük'te toplam 25 maça çıkan Fabio Borini, 16 gol kaydetti, 9 da asist yaptı.