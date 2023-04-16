Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. İki ekip karşılaşmada gol bulamadı ve maç 0-0 tamamlandı. Bordo-mavili ekibin teknik sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu, zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE DERELİOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Beşiktaş son 5 maçı kazanarak buraya geldi. Bizde de psikolojik düşüş vardı. Bu tür maçlar bizim gibi kaliteli oyuncuları olan takımlar için fırsattır. Çocuklar tüm güçlerini sahaya koydu. Taraftarlara da teşekkür ederiz. Son şampiyonuz, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için kafa kaldırmak gerekiyordu. Belki kazanabilirdik. 3 puan kazanamadık ama özgüven kazandık. Trabzonspor'un yok sayılamayacağını ortaya koyduk. Büyük maç olması fırsattı, şanstı. Doğal bir konsantrasyon vardı. 3 puandan daha önemli değerler kazandık. Bundan sonra üzerine koyarak gideceğiz.