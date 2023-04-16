Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. İki ekip karşılaşmada gol bulamadı ve maç 0-0 tamamlandı. Bordo-mavili ekibin stoperi Hüseyin Türkmen, zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE TÜRKMEN'İN SÖZLERİ:

Değiştirmek istediğimiz bir gidişat vardı. Puan ve puanlar istiyorduk. Bunu başardık ama galibiyeti de kaçırdık. Takım arkadaşlarımı kutlarım. Birlikte oynuyoruz, birbirimize sahip çıkıyoruz. Gidişatı değiştirmek istiyoruz. Mağlubiyetler almıştık. Bu beraberlikle bunu değiştirdik. İlk yarı iyi başladık ama bunu skora yansıtamadık. İkinci yarı da aynı şekilde oldu.