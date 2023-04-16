Derelioğlu: Özgüven kazandık!
Gomez: Yıpratıcı bir maç oldu!
16 Nisan Survivor dokunulmazlık oyunu
Resimli, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları
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