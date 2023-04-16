Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hafta içi açıklamalarım farklı anlaşıldı. Mert ağabeye değildi lafım. Kimseye değildi. Mert ağabeyi çok seviyorum. Mert ağabeyin beni sevdiğini biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Turnuvada bana çok destek oldu.

Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İki takım da çok iyi performans gösterdi. Güzel bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ama gol yemeden berabere bitirdik. 3 maçtır kazanamıyorduk. Sahada iyi savaştık. İki takım da çok iyiydi. Bol pozisyonlu güzel bir maç oynandı.