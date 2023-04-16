Trabzonspor'da Trezeguet, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Büyük bir takıma karşı büyük bir maç oynayacağız. Bu maçlar, son maçlardan bağımsızdır. Son maçı kaybetmiş ve kazanmış olabilirsiniz. Büyük maçların atmosferi farklıdır. Biz de böyle bakıyoruz. İnşallah taraftarımızla birlikte kazanacağız."

"Abdullah Hoca büyük bir hocaydı. Bana çok yardımcı oldu. Takımı şampiyon yaptı. Bizim işimiz saha içinde insanları mutlu etmek, maçlar kazanabilmek. Umuyorum ki kazanarak herkesi mutlu edeceğiz."