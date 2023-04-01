Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bu maçı kazanmamız lazım. Şöyle bir gerçeğimiz var; Trabzonspor yarışır. Bu sene şampiyonluktan uzak dursak da Avrupa'da olmak zorundayız. İki yolu var. Ligde ilk 3'te olmak ve açık, net hedefimiz olan Türkiye Kupası. Camianın, taraftarın beklentisini biliyoruz"

"Benim için bu büyük bir fırsat, büyük bir adım. Oyuncuları yakından tanıyorum. 2.5 senedir belli bir kısmıyla kupa kaldırdık. Yeni gelenleri yakından tanıyorum. O enerjiyi, birlikteliği gördüm onlarda. Adana Demirspor maçının ilk 25 dakikası ve bütün ikinci yarıyı görünce daha başka bir motivasyon oluyor. Ben 9 senedir Abdullah Avcı ile beraberim. Onun vesilesiyle tecrübeler elde ettim. Buraların dinamizmini biliyoruz. Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta da bulundum. Ben de konforlu bir alandan çıkıp daha zor, meşakkatli, heyecanlı, uyku saatlerinin bile değiştiği bir serüvene başlıyorum. Benim için de, oyuncular için de inşallah bir başlangıç olur."