Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, yeni yönetim görevine başladı. Bordo-mavililerde en önemli gündem maddesi, yeni teknik direktörün kim olacağı oldu. İtalyan basını Alanyaspor ile yollarını ayıran Francesco Farioli'nin kariyerine Trabzonspor'da devam edebileceğini yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirve yarışında yer alamayan son şampiyon Trabzonspor'da, yönetim ve teknik ekip istifa etmişti.

Başkanlık koltuğuna Ertuğrul Doğan'ın oturmasının ardından, yeni teknik direktör konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu konum için birçok isimle görüşen Fırtına'da, gündeme gelen son isim ise Corendon Alanyaspor ile yollarını ayıran Francesco Farioli oldu.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Watford ve Braga ile görüşmelerini sürdüren İtalyan çalıştırıcı, kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

34 yaşındaki çalıştırıcının henüz bir karar vermediği ve iki tarafın birbirlerine isteklerini ilettiği haberin detaylarında yer aldı.

İşte o haber:



