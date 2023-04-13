Trabzonspor'da yeni hoca kim olacak?

Trabzonspor'da yeni hoca kim olacak?

Trabzonspor'da gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Bordo-mavililerden birden çok aday nulunurken başkan Ertuğrul Doğan ve yimetim kurulu yakın zamanda kararını açıklayacak gibi duruyor. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2023- 06:40