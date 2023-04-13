Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklanırken, Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ise hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2023- 13:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023- 13:29