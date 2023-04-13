Trabzonspor Beşiktaş maçında seyirci kararı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı taraftarların dev maça alınmayacağı açıklandı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2023- 15:56 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023- 15:59
Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ve Beşiktaş, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Bordo mavililer, karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. NTV Spor'un haberine göre; biletlerin Beşiktaş passolig kart sahiplerine yapılmayacağı ifadesi yer aldı.
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