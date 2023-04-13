Trabzonspor'un henüz bir teknik direktörü yok... Ancak Başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.

Karadenizgazete'nin haberine göre; A Spor'da katıldığı canlı yayında, "bonservisi olmayan futbolculara bakıyoruz" diyen Trabzonspor başkanının görüştüğü isimlerden birisinin de St.Etienne'den Jean-Philippe Krasso olduğu ortaya çıktı.

Avcı'nın scout ekibinin "Sörloth'un benzeri Cornelius'un daha golcüsü" diye önerdiği Fildişili golcü ile ilk temas kuruldu.

Fransa II. Ligi'nde 27 maçta 15 gol ve 8 asistle oynayan sol ayaklı golcü oyuncu için Doğan'ın yaptığı ilk görüşmede oldukça iyi bilgilere sahip olduğu öğrenildi.

Oyuncunun menajeri yapılan teklifi oldukça cazip buldu. Tek eksik Krasso'nun Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istemesi.