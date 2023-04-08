Trabzonspor'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Bordo mavililer ilk olarak Sergen Yalçın ile temasa geçmişti. Yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmayınca farklı adaylar gündeme geldi. Bu doğrultuda menajerler, Rus çalıştırıcı Stanislav Cherchesov'u Fırtına'ya önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Sergen Yalçın'la görüşmüştü. Başarılı hoca ile yapılan ilk temasta olumlu sonuç alamayan bordo-mavililere Stanislav Cherchesov önerildi.

Fotomaç'ın haberine göre, uzun süre Rusya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 2021 sonunda Macar kulübü Ferencvaros'a imza atan Cherchesov, sürpriz bir şekilde Trabzonspor'un gündemine girdi.

59 yaşındaki teknik adam, menajerler tarafından Karadeniz devine önerildi. Trabzonspor ise Cherchesov ile ilgili kararını henüz vermedi. Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek olan yönetim sonuç alamazsa Rus hocaya yönelebilir. 59 yaşındaki Cherchesov'lı Ferencvaros, Trabzonspor ile Avrupa Ligi H Grubu'nda yer almıştı.