Geçtiğimiz sezon kazanılan başarılarda büyük oranda pay sahibi olan Marek Hamsik, sezon sonunda Slovakya'ya dönmeyi planlıyor. Sözleşmesi bitecek olan yıldız isim, bu sezon sakatlıklarla boğuşmuştu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fotomaç'ın haberine göre Bordo mavili kulübün sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşünmediği 35 yaşındaki orta saha, Slovakya'ya dönmeyi planlıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun ligde kalan süre içerisinde maksimum süreyi almak istediği ve bu doğrultuda özel çalıştığı öğrenildi.