Trabzonspor'da hedef Kayserispor maçıyla seriyi sürdürmek!
Ligi ilk 3’te bitirmek ve Türkiye Kupası’nı almak isteyen Orhan Ak, “Kayserispor ile başlayarak seri galibiyetler almamız gerek” diyerek futbolcularını motive ediyor.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 06:40
HER TAKIMI MAĞLUP EDEBİLİRİZ
AK, sezon sonunda ligdeki ilk 3 takım içinde olmak istiyor. Yeni teknik ekibi ile birlikte Kayserispor'un analizlerini de yapan Ak, oyuncularına da rakiplerinin artı ve eksilerini anlatıyor. Kalan bölümde Trabzonspor adına en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyleyen bordo-mavili çalıştırıcı, "Biz kalitemizi ortaya koyduğumuzda her takımı yeneriz. Bu anlayış ile önce lig sonra da kupada hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Yeter ki birlik olalım, birbirimizi destekleyelim. Art arda galibiyetler alarak hedeflere yürüyebiliriz. Bu formanın hakkını vermemiz gerekiyor" diye konuştu. l