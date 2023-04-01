Trabzonspor'da hedef Kayserispor maçıyla seriyi sürdürmek!

Ligi ilk 3’te bitirmek ve Türkiye Kupası’nı almak isteyen Orhan Ak, “Kayserispor ile başlayarak seri galibiyetler almamız gerek” diyerek futbolcularını motive ediyor.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2023- 06:40