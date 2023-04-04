TRABZONSPOR HABERLERİ: Marc Bartra için flaş iddia! Villarreal...
Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenilen çıkışı gösteremeyen Bartra için flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde İspanyol oyuncunun kendisini Villarreal'e önerdiği ifade edildi. TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 04.04.2023- 09:10
Bordo-Mavililer, 32 yaşında İspanyol savunmacı için Betis'e 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Tecrübeli stoper, 33 maçta 2 bin 570 dakika sahada kaldı. Bartra, bu süre içinde 3 gol atarak takıma skor katkısında bulundu.
Başarılı oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Marc Bartra'nın Transfermakt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro.