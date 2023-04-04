TRABZONSPOR HABERLERİ: Marc Bartra için flaş iddia! Villarreal...

Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenilen çıkışı gösteremeyen Bartra için flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde İspanyol oyuncunun kendisini Villarreal'e önerdiği ifade edildi. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2023- 09:10