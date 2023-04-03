Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun Bahia'ya transferini resmen Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer bu transferden 1.8 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yla yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.