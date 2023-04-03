Trabzonspor'da Vitor Hugo resmen Bahia'ya transfer oldu!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun Bahia'ya transferini resmen Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer bu transferden 1.8 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 12:49 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023- 12:58
Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yla yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.