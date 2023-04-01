Trabzonspor Kayserispor maçı sonrası Orhan Ak: Savunma kısmını pek yapamadık
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın ardından Orhan Ak açıklamalarda bulundu. İşte Ak'ın sözleri... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 19:06
İŞTE O SÖZLER:
Seyir olarak keyifli bir maç oldu. Ama böyle bir maçta taraftarımıza galibiyet armağan edemiğimiz için çok üzgünüz.
Bugün savunma kısmını pek yapamadık. Oyunu 3-3 olduktan sonra bize dönmüştü ama basit hatayla geriye düştük.
Kayserispor'u tebrik ediyoruz. Bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.