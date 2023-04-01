Trabzonspor 3-4 Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo-mavililer gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 18:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023- 18:07
Bordo-mavililer gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.
Trabzonspor'un gollerini Maxi Gomez, Abdülkadir ve Bardhi (p) kaydetti.
Kayserispor'un golleri ise Emrah, Thiam, Mensah (p), Mane'den geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 44 puanda kaldı. Kayserispor ise 41 puana yükseldi.