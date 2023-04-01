Trabzonspor - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri
Trabzonspor, yeni başkanı Ertuğrul Doğan ve yeni teknik direktörü Orhan Ak ile çıkacağı ilk maçta Kayserispor’u devirmek istiyor. Fırtına’nın ligdeki hedefi ilk üçe girmek
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.04.2023- 06:40
Yönetimin ilk maçı
Karadeniz devinde, 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Ertuğrul Doğan başkanlığa seçilmişti. 18. başkan olan Doğan, bugün Kayserispor maçıyla ilk karşılaşmasına çıkıyor.
Takımda 5 eksik
Bordo-mavili takımda 5 eksik var. Tedavileri devam eden Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Trezeguet ve Naci Ünüvar'ın yanı sıra Brezilya'nın Bahia ekibine transferi resmiyet kazanması beklenen Hugo bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Orhan Ak siftahı
Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçında antrenör olarak sahaya çıkmıştı. 43 yaşındaki hoca, Kayseri karşısında ilk kez 'Trabzonspor Teknik Direktörü' olarak sahaya çıkacak.
Trabzonspor 32-7 üstün
Trabzonspor ile Kayserispor, ligde 52. kez karşı karşıya gelecek. 51 maçta bordo-mavililerin 32-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Fırtına, rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İŞTE TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez
Kayserspor: Bilal Kolovetsios, Arif, Carole, Gökhan, Kemen, Uzodimma, Emrah Başsan, Cardoso, Mane, Thiam