Yeni başkan olacak Ertuğrul Doğan ve yönetimi, gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Sözleşmesi sona erecek Hamsik ile birlikte kiralık olarak takımda bulunan Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yüksek para kazanan oyunculardan ayrılma isteği bulunanlara teklif getirmeleri durumunda gerekli kolaylık sağlanacak. Hugo, Peres ve Bakasetas gibi isimlere teklif ihtimali bulunuyor. Yurt dışı basınında isimleri sürekli olarak farklı takımlarla yazılan bu oyunculardan bonservis kazanmak isteyen yönetim, ayrıca maaş dengesini de oturtmaya çalışacak. Şu an Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Koita da kesin yolcu. Yunus Emre SEL