Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan birlik mesajı!

Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden daha çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız bulunuyor. Tüm camia birlik beraberlik içinde Trabzonspor’da yine güzel günler yaşamak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 06:40