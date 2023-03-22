Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un sorunlarını çözmeye başladı

Yeni yönetim, göreve gelir gelmez 4 gün içinde 16 milyon euro’luk ödeme yapmak zorunda. Ertuğrul Doğan’ın bu parayı bulduğu ve kulübü rahatlattığı dile getirildi

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2023- 06:40