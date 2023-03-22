Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un sorunlarını çözmeye başladı
Yeni yönetim, göreve gelir gelmez 4 gün içinde 16 milyon euro’luk ödeme yapmak zorunda. Ertuğrul Doğan’ın bu parayı bulduğu ve kulübü rahatlattığı dile getirildi
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 22.03.2023- 06:40
SPONSORLUK ANLAŞMALARI
Geçtiğmiz günlerde bordo-mavililerin toplam borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğu açıklanmıştı. Bu borcun içinde 31 Mart 2023 tarihine kadar ödenmesi gereken 16 milyon euro'luk kısmın bulunduğu belirtilmişti. Ertuğrul Doğan ve yönetimi, mazbatalarını aldıktan sonra 4 gün gibi kısa sürede 16 milyon euro'luk bir rakamı ödemek zorunda. Tek başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın yaptığı görüşmeler sonucunda bu önemli tutarı bulduğu belirtildi. Doğan ve ekibi bu rakamı ödedikten sonra kulübe gelir getirici projeler ve sponsorluklar arayacak. Bu konuda da çok önemli görüşmelerin yapıldığı vurgulanıyor.
TRABZON'A GELİYOR
Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın bugün Trabzon'a gelmesi ve yarın Ziya Bey Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu'nu ziyaret etmesi bekleniyor. Doğan'ın burada açıklama yapacağı belirtiliyor.
BÜYÜK DEĞİŞİM KAPIDA
41 milyon euro'luk maaş bütçesiyle sezona başlayan ancak hem Avrupa'ya hem de ligdeki zirve yarışına havlu atan Trabzonspor, mecburen küçülmeye gidecek. Sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 30-32 milyon euro'luk ciddi bir rakam var. Ertuğrul Doğan, yaz döneminde kadroda ciddi bir operasyon yapacak.
TAKIMIN 2 HEDEFİ VAR
Ertuğrul Doğan'ın başkan seçildikten sonra futbolcu grubuyla bir toplantı yapıp, sezonun kalan bölümü için takımı motive edeceği öğrenildi. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanıp, Süper Lig'i de ilk 3 potasında bitirmeyi hedefliyor.