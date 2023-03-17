1 numara Fatih Tekke

Yerli teknik adamlar üzerinde yoğunlaşan Doğan’ın 1 numaralı adayının Fatih Tekke olduğu öğrenildi. Bordo-mavili taraftarların listesinin en başında da onun ismi var

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 06:40