Trabzonspor sezon başında Marc Bartra'yı büyük umutlarla almıştı. Ancak tecrübeli savunma oyuncusu beklenilen performansın altında kalmıştı. Bu sezon 3 defa fileleri sarstı ama asıl görevi olan savunmada çok aksadı. Fotomaç'ın haberine göre, bordomavililer sezon sonunda takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan 32 yaşındaki stoperle yollarını ayırmayı planlıyor. Fırtına ile 2 yıl daha kontratı olan Bartra bonuslarla birlikte 2.2 milyon euro kazanıyor. İspanya'dan da Bartra'nın Villarreal ve Sevilla'nın kıskacında olduğuna dair haberler geliyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; iki kulüp de sezon sonunda bordo-mavililerin kapısını çalacak.

VERDİĞİ PARAYI GERİ İSTEYECEK

Fırtına, Marc Bartra'yı alırken Real Betis kulübüne 1 milyon 250 bin euro'luk bir bonservis bedeli ödemişti. Karadeniz ekibi, tecrübeli oyuncuyu en az bu rakama elinden çıkarmayı planlıyor.