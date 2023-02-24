Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavili takım Bodo/Glimt'ten Hugo Vetlesen için girişimlere başlarken, Alexander Sörloth'un menajeri bu transferde aracı oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Mart ayına kadar uzatılan transfer dönemi sonrası Trabzonspor tekrardan scout çalışmalarına başladı. Bordo-Mavililer, Kuzey Avrupa ülkelerinde oyuncu aramaya devam ediyor. Takvim'in haberine göre; Norveç temsilcisi Bodo-Glimt'te forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Hugo Vetlesen, Trabzonspor'un radarına girdi. Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor bir görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncular için Avrupa'da ağ kuran Karadeniz devi bu transferi sezon sonu da bitirebilir. Trabzonspor, Norveçli oyuncu Hugo Vetlesen için eski yıldızı Alexander Sörloth'un menajerini aracı olarak kullanıyor.