Abdullah Avcı'nın istifa etmesi ile yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor'da koltuğun sahibi belirlenmek üzere. Kulislerde dolaşan bilgiye göre teknik direktörlük görevi, bordo-mavili forma ile efsaneleşen Fatih Tekke'ye verilecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor'da başkanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı da seçim öncesinde adayların önünü açmak için istifasını vermişti. Karşılıklı fesihle yollar ayrılmıştı. Karadeniz devinde şu ana kadar başkanlığa adaylığını açıklayan tek isim Ertuğrul Doğan oldu. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili kulislerde Ertuğrul Doğan'ın seçilmesi durumunda hangi teknik direktör ile çalışacağı merak konusu. Bir kesim yeniden Abdullah Avcı'yı göreve çağıracağını belirtirken diğerleri ise Doğan'ın Fatih Tekke ismini düşündüğünü söyledi.

YABANCI GELMEYECEK

Bordo - mavili kulüpte başkanlık için adaylığını koyan Ertuğrul Doğan, seçim sonuçlanana kadar herhangi bir teknik direktör ile görüşmeyi planlamıyor. Ancak tabii ki aklında bir tarif var. Doğan, yabancı bir hoca ile çalışmayı düşünmüyor. Aklında yerli ve Süper Lig'i bilen biri var. Kulislerde Doğan'ın şu anda İstanbulspor'da görev yapan ve 'camianın evladı' Fatih Tekke'yi istediği konuşuluyor. Bordo-mavili camiadan da genç çalıştırıcıya büyük bir sevgi var. Trabzonspor'a hoca olarak gelmesini isteyenler çoğunlukta.