Süper Lig'de en son 22 Ocak 2023'te oynanan İstanbulspor karşılaşmasında forma giyen Marek Hamsik, sakatlığını tamamen atlatarak sahalara geri döndü. Takımla antrenmanlara başlamasının ardından hazır hale gelen Hamsik, Adana Demirspor karşılaşmasının 74'üncü dakikasında oyuna dahil oldu. Fotomaç'ın derlediği habere göre oyuncu değişikliği sırasında kenarda Slovak yıldızı gören taraflar sessizliğini bozarak alkışlarla ayağa kalktı. Trabzonspor'un 4. golünde Hamsik, Markovic'e 50 metrelik olağanüstü bir pas atarak golü hazırladı. Twitter'da "Kalite tesadüf değildir" yorumları yapıldı.