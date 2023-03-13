Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı. Başakşehir, Avrupa kupası maçı yorgunluğu nedeniyle belli oranda rotasyonlu kadro ile çıkmıştı sahaya ama olmayanlar çok önemli isimlerdi. Bu tür karşılaşmalarda öne geçmek büyük avantaj ve Beşiktaş bunu erken diyeceğimiz bir dakikada Aboubakar ile yakaladı. Belli oranda defans aynı zamanda kaleci Volkan'ın hatası ve Aboubakar'ın vuruş kalitesi ile Beşiktaş golü buldu. Daha sonra Başakşehir 10 kişi kaldı. Hem mağlupsunuz hem de rakip Beşiktaş. Kolay değil. Beşiktaş kapanıp, kontrataklarla pozisyonu kovaladı ve maçın geneline baktığımızda da Başakşehir'e çok fazla pozisyon verdiğini söyleyemeyiz. İkinci yarıda aynı senaryo gerçekleşti. Bunlardan birinde Aboubakar'ın pasıyla Masuaku topla buluştu. Ceza alanına girerken vurdu ve Beşiktaş bu golle maçı bitirdi. Karşılaşmanın en kritik anı Başakşehirli Januzaj'ın gördüğü kırmızı kart. Bence karar doğru. Her ne kadar oyuncunun ayağı kaysa da tabanı sert bir şekilde Fernandes'in kaval kemiğine geliyor. Kırmızı kart doğru.

BİTİGEN İYİ YÖNETİYOR

4-1'lik skor, kimseyi kandırmasın… Trabzonspor, 10 kişi kalan rakibi Adana Demirspor karşısında 80 dakika futbol oynamadı. Ama Visca bir çilingir gibi oyunu açtı. Maça sonradan girdi, yaptığı asistle Vitor Hugo; Trabzonspor'u öne geçirdi, ardından Visca golünü attı ve Trabzonspor 3 puanı alıverdi. Belhanda denen sorumsuz bir adam var Demirspor'da. Rakibine tokat atınca hakem de haklı olarak onu oyundan attı. Üstelik Trabzonspor 1-0 da öndeydi. Bu karttan sonra her şey Demirspor lehine gelişiverdi. Oyunda kontrolü ele aldılar, goller kaçırdılar, devrenin son dakikasında da Ndiaye'nin golüyle skoru eşitlediler. İkinci yarı her şey rölantide gidiyordu ki son 15-20 dakika Trabzon'un baskısı yaşanmaya başladı. Yukarıda da dediğimiz gibi Visca girdi, oyunu çözdü, işi bitirdi. Hakem Bitigen, bu sene çok iyi maçlar yönetiyor. Dün de neredeyse tüm kararlarında haklıydı. Belhanda'nın hareketi ilk etapta itme gibi göründüğü için sarı verdi ama VAR uyarısı yerindeydi ve haklı bir kırmızı kart geldi.