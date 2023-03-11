Trabzonspor'da gündem teknik direktöre çevrildi. Bordo-mavililerde birçok ismin adı geçerken son olarak Steven Gerrard’ın adı ön plana çıktı. İşte son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ

Trabzon 'da hoca arayışları devam ediyor. Sergen Yalçın Fırtına 'dan bir teklif almadığını söyledi. Kayseri de Çağdaş Atan 'ı bırakmak istemiyor. Yabancıda Slaven Bilic ismi geçerken, gündeme gelen son isim taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

Sarı-Kırmızılılar, genç teknik adam ile yollarını ayırmak istemediklerini söyledi.



GERRARD HEYECANLANDIRDI!



Fanatik'in haberine göre öte yandan yabancı konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Slaven Bilic ismi listenin üst sıralarında yer alıyordu.



Şimdi de Steven Gerrard'ın adı ön plana çıkıyor. Son olarak Aston Villa'yı çalıştıran İngiliz teknik adamın, takımın başına gelebilme ihtimali taraftarı heyecanlandırdı.