Trabzonspor yeni seri peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın Ümraniyespor maçı 11'i
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. İşte Trabzonspor - Ümraniyespor maçının muhtemel 11'leri..
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 04.03.2023- 06:40
SON DAKİKAYA KADAR SAVAŞ
Fotomaç'ın haberine göre önümüzdeki süreçte takım organizasyonu üzerinde çalışmalar yapacak olan deneyimli hoca, Ümraniyespor maçıyla yeni sayfa açmayı hedefliyor. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Avcı, "Önce Ümraniye ardından Adana Demir'i mutlaka yenmeliyiz. Artık kayıp istemiyorum. Seri galibiyetler bizi farklı noktaya taşır. Maksimum puanı toplayıp, ilk 2 potasında yer almamız gerekiyor. Sahada son dakikaya kadar savaşın. Artık kayıplara tahammülümüz kalmadı. Mutlaka kazanalım" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Maxi
Ümraniyespor: Orkun, Mustafa, Epureanu, Glumac, Onur, Sckey, Oğuz, Gheorghe, Kayode, Geraldo, Umut