Trabzonspor Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili takım maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2023- 16:53