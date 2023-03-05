Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti.

Mücadelenin 34. dakikasında bordo-mavililerde Trezeguet sakatlanarak yerini Naci Ünüvar'a bıraktı.

Bordo-mavili takım Mısırlı oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirme yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas(hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denildi.