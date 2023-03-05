Ön libero bölgesinde görev yapan Furkan, aynı zamanda U19 Milli Takımı'nda oynuyor.
Bu sezon Altınordu'da toplam 16 karşılaşmaya çıkan Yöntem, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Altınordu ile 30 Haziran 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.
FURKAN YÖNTEM KİMDİR?
Futbol kariyerine İzmir ekibinin altyapısında başlayan ve birçok alt yaş kategorisinde kulübünün formasını terleten Yöntem, genç yaş milli takımlarında da görev yaptı. U18 Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan genç oyuncu, eylül ayında da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giydi. Yöntem, bu sezon A Takım ile ilk resmi maçına 19 Ekim'de Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda oynanan Sapanca Gençlik karşılaşmasında çıkarken bu karşılaşmada da 1 de asist yapma başarısı gösterdi. 17 yaşındaki merkez orta saha Altınordu formasını Spor Toto 1'inci Lig'de ise ilk kez 3 Aralık'ta oynanan Bandırmaspor karşılaşmasında giydi.