Trabzonspor'un evindeki yenilmezlik serisi Ümraniyespor mağlubiyeti ile sona erdi!

Trabzonspor'un evindeki yenilmezlik serisi Ümraniyespor mağlubiyeti ile sona erdi!

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından bordo-mavili ekibin evinde sahip olduğu yenilmezlik serisini de kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2023- 18:23