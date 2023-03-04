Süper Lig'de zirve yaşında geride kalan ve Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer için düğmeye bastı. Forvet hattına takviye yapmak isteyen bordo mavililer, Makedon golcü için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de yarışın gerisinde kalan ve Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Golcü takviye yapmak isteyen Abdullah Avcı forvet hattına transfer istiyor.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre, İskoçya'nın Aberdeen takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Bojan Miovski, bordo-mavili takım tarafından izleniyor.

MTK Budapeşte'den 2022 yılında, 600 bin Euro karşılığında Aberdeen'a transfer olan Makedon futbolcu bu sezon 32 maçta, 17 gol attı 1 de asist yaptı.

Müthiş bir performans ortaya koyan Bojan Miovski'yi Trabzonspor ile birlikte Beşiktaş ve İngiliz ekibi Southampton'ın takip ettiği aktarıldı.

Ada basını, Makedon oyuncunun Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.