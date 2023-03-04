Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sözleşmemiz başkan ve yöneticilerle ancak bağlı olduğumuz yer Trabzonspor. 30 aya doğru gidiyoruz. Geldiğimiz güne kadar, başkan ve yönetim çok önemli işler yaptılar. Belki bir gün biz de gideriz. Ancak bu süreçte insanlara iyi şeyler hatırlatmak istiyoruz. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor tarihinde çok büyük işlere imza attı. İsimleri hep iyi şekilde anılacak. Kendisine, Ertuğrul Bey'e ve yönetim kuruluna teşekkür ederim"